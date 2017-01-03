Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Salih Dursun özür diledi!

Tarih03 Ocak 2017 , 16:10

Yorum
Salih Dursun özür diledi!

Geçen sezonki Galatasaray - Trabzonspor maçında Türkiye ve dünya gündemine oturan ve bu transfer sezonunda Antalyaspor'a imza atan Salih Dursun günah çıkardı, Deniz Ateş Bitnel'den özür diledi. 

Salih Dursun "Deniz hocaya gösterdiğim kart acemice, düşünmeden yapılan bir hamle idi. Sonunu düşünmedim. Deniz Ateş Bitnel hocadan benim yüzümden yaşadığı sıkıntılardan dolayı özür dilerim" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezonun 21. hafta mücadelesinde GalatasarayTT Arena'da Trabzonspor'u ağırlarken, Galatsaraylı Umut Bulut, ceza alanında yerde kalmış, hakem Deniz Ateş Bitnel ise bu pozisyonda penaltı düdüğü çalıp, Trabzonsporlu Cavanda'yı ise kırmızı kartla oyundan atmıştı.Maç içinde birçok pozisyonda Deniz Ateş Bitnel'e tepki gösteren Trabzonsporlu oyuncular için bu penaltı kararı bardağı taşıran son damla olmuş ve Bordo Mavili futbolcular ile teknik heyet adeta çılgına dönmüştü. Salih Dursun da Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kırmızı kartı alıp, ona göstermişti. 

Bu hareketin ardından maç sonu Trabzonspor başkanı Muharrem UstaSalih Dursun'u da yanına alarak Deniz Ateş Birnel hakkında çok sert açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenlemiş, Trabzon'da bir sokağa ise Salih Dursun'un adı verilmişti.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih