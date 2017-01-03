Salih Dursun özür diledi!

Geçen sezonki Galatasaray - Trabzonspor maçında Türkiye ve dünya gündemine oturan ve bu transfer sezonunda Antalyaspor'a imza atan Salih Dursun günah çıkardı, Deniz Ateş Bitnel'den özür diledi.

Salih Dursun "Deniz hocaya gösterdiğim kart acemice, düşünmeden yapılan bir hamle idi. Sonunu düşünmedim. Deniz Ateş Bitnel hocadan benim yüzümden yaşadığı sıkıntılardan dolayı özür dilerim" dedi.



Ne olmuştu?



Geçtiğimiz sezonun 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Trabzonspor'u ağırlarken, Galatsaraylı Umut Bulut, ceza alanında yerde kalmış, hakem Deniz Ateş Bitnel ise bu pozisyonda penaltı düdüğü çalıp, Trabzonsporlu Cavanda'yı ise kırmızı kartla oyundan atmıştı.Maç içinde birçok pozisyonda Deniz Ateş Bitnel'e tepki gösteren Trabzonsporlu oyuncular için bu penaltı kararı bardağı taşıran son damla olmuş ve Bordo Mavili futbolcular ile teknik heyet adeta çılgına dönmüştü. Salih Dursun da Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kırmızı kartı alıp, ona göstermişti.



Bu hareketin ardından maç sonu Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Salih Dursun'u da yanına alarak Deniz Ateş Birnel hakkında çok sert açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenlemiş, Trabzon'da bir sokağa ise Salih Dursun'un adı verilmişti.

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