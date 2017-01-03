Selçuk Şahin'den flaş transfer!

Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin, Süper Lig ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Gaziantep Güneş'in haberine göre Trabzonspor’dan Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz’ı bir aksilik olmadığı takdirde kadroya katacak olan Gaziantepspor, ön libero mevkii için Selçuk Şahin ile prensipte anlaştığı bildirildi. Mayıs 2017’de Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona erecek olan Selçuk Şahin için ilk görüşmeyi oyuncuyla İbrahim Üzülmez gerçekleştirdi.

Ankara ekibinden ayrılmak istediğini İlhan Cavcav’a ileten ve alacaklarını alamadığından dolayı şu an için ayrılamayan Selçuk Şahin ile her konuda anlaşma sağlanırken kırmızı-siyahlıların bu oyuncunun takımla ilişiğinin kesilmesini beklediği öğrenildi.