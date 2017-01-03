Şenol Güneş'ten flaş Eto'o yorumu!

AJANSSPOR- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bir iki aylık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. 6 lig, 3 tane kupa ve 2 de UEFA Avrupa Ligi maçımız var. Bütün bunları kazanacak bir oyun yapısı bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk gördük. Daha çok kazanan takım olmak istiyoruz. Rakipleri düşman olarak değil, onlara karşı üstünlük sağlayacak birer dost olarak görüyoruz. Rekabette onlara da ihtiyacımız var. Kavga istemiyoruz. Kötü günlerin geride kalması için spor camiasının eylemde böyle davranması gerektiğini düşünüyorum. Sabah 11, akşam 17.30, idman saatlerimiz belli. Yemek ve idman saati dışında herkes serbest. Her gün bir oyuncu röportaj verecek. Başkan da yarın buraya gelecek. Aboubakar milli takımda. Onun dışında tüm oyuncular var. Sayısal olarak fazlalıklar olabilir. Yönetimle değerlendireceğiz. Kimin gideceği kimin kalacağını da göreceğiz.

"20-25 yeterli bence. Transferin zorlukları var. Mevki olarak hücum, stoper ve sol beke bir oyuncu istiyorum. 6-7 tane aynı mevkide oyuncu olması rekabette sağlıklı olmaz. En iyileri bizde kalmalı.

"Elimizdeki stoperlerden farklı olarak bir stoper düşünüyoruz. Daha hızlı birini istiyoruz. Çünkü oyun yapısı gereği bazı zamanlar buna ihtiyaç oluyor. Cenk ve Aboubakar var, ikisi kanat da oynayabilir. Babel geldi, Quaresma gibi iyi orta kesen bir oyuncu."

"Eto'o ile aynı otelde kalıyoruz, bu gayet normal. Bugün Rıza hocayla konuştuk, dostumuz. Daha önce bizde oynayan Ramon Antalya'da oynuyor mesela. Eto'o golcülük bakımından klas bir oyuncu. Fizik olarak önde pivot olacak, top saklayıp gol atabilecek bi oyuncu bizim daha çok işimize gelebilir. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Pratto var Arjantin'de almanız mümkün değil. Eto'o gol atabilen bir oyuncu. Fizik olarak beklentimiz farklı. Benim düşüncemde daha çok 10 numarada oynayabilir. Eğer alırsak ona göre de farklı bir yapı uygulayacağız"