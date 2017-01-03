Şimdi de Galatasaray'ın radarında!

Geçen sezon adı Fenerbahçe ile anılan, bu sezon Beşiktaş’ın gündemine gelen Domagoj Vida, şimdi de Galatasaray’ın radarına girdi.



Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen 27 yaşındaki Hırvat savunmacı için Sarı-Kırmızılılar’ın 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.



1.84 boyundaki Vida, sadece stoperde değil, savunmanın her iki kanadında da görev yapabiliyor.

Fanatik