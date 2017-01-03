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Şimdi de Galatasaray'ın radarında!
03 Ocak 2017 , 09:04
Geçen sezon adı Fenerbahçe ile anılan, bu sezon Beşiktaş’ın gündemine gelen Domagoj Vida, şimdi de Galatasaray’ın radarına girdi.
Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen 27 yaşındaki Hırvat savunmacı için Sarı-Kırmızılılar’ın 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.
1.84 boyundaki Vida, sadece stoperde değil, savunmanın her iki kanadında da görev yapabiliyor.
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