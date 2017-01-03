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Sneijder için flaş transfer iddiası!

Tarih03 Ocak 2017 , 18:02

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Sneijder için flaş transfer iddiası!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'den iki resmi teklif geldiği iddia edildi. 

Hollanda'nın ünlü Voetbal International dergisinin haberine göre Sneijder'e biri Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan olmak üzere Çin'den iki teklif var. Hollandalı yıldızın Uzak Doğu'dan gelen bu tekliflere rağmen Galatasaray'da mutlu olduğu ve en üst seviyede mücadele etmeyi tercih etmesi,nin beklendiği belirtildi. 

Beijing Guoan geçen sezon Galatasaray'dan Burak Yılmaz'ı transfer ederken Podolski için de 6 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu

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