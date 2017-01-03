Trabzonspor Mas'a kavuşuyor!

Fırtına’nın, Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği 28 yaşındaki Emmanuel Mas, “Türkiye’ye büyük hedefler için geldim” dedi.

Trabzonspor, ilk transferini dün gece yarısı Türkiye'ye getirdi. Uzun süren görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına varılan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, dün gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. San Lorenzo formasıyla bir kez Libertadores Kupası'nı (Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi) kazanan Mas, "Türkiye'ye büyük bir sıçrama yapmak için geldim" ifadesini kullandı. Atatürk Havalimanı'nda bir Arjantin televizyonuna İspanyolca açıklamalar yapan Mas, "Benim için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum" dedi.

BUGÜN KAMPA KATILACAK

Trabzonspor, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Kişisel gelişimim için önemli bir yerdeyim. Trabzonspor benimle yakından ilgilendi ve transferi gerçekten istedi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben iyi bir oyuncu olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim ve uluslararası alanda adımdan söz ettireceğim" diye konuştu. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan Arjantinli sol bekin, akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı açıklandı.

ÜÇ BÜYÜK VALİZLE GELDİ

Karadeniz ekibinin yeni transferi Emmanuel Mas'ın, ülkesi Arjantin'den üç büyük valizle gelmesi dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki futbolcunun, henüz bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalamadan yerleşecekmiş gibi valizlerle gelmesi sosyal medyada "Valizlere bakılırsa Mas, Türkiye'ye temelli gelmiş. Tam bir profesyonel" yorumları yapıldı.

3.5 YILLIK İMZA

Başkan Muharrem Usta'nın uzun uğraşlar sonunda Trabzonspor'a transfer ettiği sol bek Emmanuel Mas'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.

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