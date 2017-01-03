Trabzonspor sorusuna çok ilginç yanıt!

AJANSSPOR- Sporting CP Başkanı Bruno de Carvalho'dan ilginç Bryan Ruiz yorumu geldi.

Portekiz'in ünlü Record gazetesine bir röportaj veren Carvalho'ya Trabzonspor'un Bryan Ruiz'e olan ilgisi soruldu. Bordo mavili ekipten henüz bir teklif gelmediğini belirten Sporting başkanı, "Ama gelmesini dört gözle bekliyorum. Böylece hayır diyebileceğim" diye konuştu.

Geçen sezonun başına Fulham'dan transfer edilen 31 yaşındaki Kosta Rikalı oyuncu forvet arkası ve kanatlarda forma giyebiliyor. Ruiz bu sezon 22 resmi maçta 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.