Trabzonspor'a Aatif müjdesi!

AJANSSPOR ÖZEL-

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı'ya konuştu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bülbüloğlu, "Aatif Chahechouhe konusunu Muharrem Başkanımız direkt takip ediyoruz. Aatif ile sorunları halledersek Fenerbahçe ile anlaşırız diye düşünüyorum. Aatif transferini bitti olarak görüyorum. Bir golcü oyuncu ile anlaşmamız lazım ama sorunlar var. Devre arası transferi bir hayli zor oluyor. Muhammet Demir'in Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderilmesi gündemimizde Muhammet'e eski takımını istiyor. Şu anda defans transferini düşünmüyoruz.

Transferde alternatifli bir şekilde ilerliyoruz. Eto'o olmazsa yabancı santrfor alternatiflerimiz var. Ersun Yanal'ın gitmesi ve hoca arayışına başladığımız gündem dışı konular.

Gökhan Saral'ın açıklamalarını duygusallıktan dolayı yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.