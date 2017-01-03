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Trabzonspor'un referansı Colman!
03 Ocak 2017 , 10:27
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Sol kanadı Emmanuel Mas, sağ tarafı Joao Pereira ile güçlendiren Trabzonspor, forvet içinse ismi San Lorenzolu Martin Cauteruccio olarak belirledi.
Mas’ın takım arkadaşı olan 30 yaşındaki golcü için kulübü San Lorenzo ile görüşmeler başladı. Bu sezon 11 maçta attığı 9 golle dikkat çeken Arjantinli forveti transfer ederek gol yollarındaki sorunu çözmek isteyen BordoMavililer’in, eski futbolcusu Colman’dan da yardım istediği öğrenildi.
Fırtına’nın, 1.5 milyon Euro civarı bir bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtildi.
Habertürk
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