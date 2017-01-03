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Ultraslan'dan kan bağışı desteği!

Tarih03 Ocak 2017 , 23:42

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Ultraslan'dan kan bağışı desteği!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verecek.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü açıklamasının ardından ultrAslan, Twitter hesabından "Aslan gibi kan veriyoruz" başlığıyla bir mesaj paylaştı.

UltrAslan, sosyal medya hesabında, "Ülke genelinde azalan kan stokları nedeniyle yarın tüm il ve üniversite temsilciliklerimiz ile Kan veriyoruz!" mesajıyla kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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