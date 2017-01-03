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Ve Ahmet Çalık transferi yattı!

Tarih03 Ocak 2017 , 18:45

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Ve Ahmet Çalık transferi yattı!

AJANSSPOR- Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, A Spor'dan Aykut İnce'ye yaptığı açıklamada Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini duyurdu. 

"Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferi için de girişimlerini sürdürüyor.

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