- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ve Ahmet Çalık transferi yattı!
03 Ocak 2017 , 18:45
AJANSSPOR- Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, A Spor'dan Aykut İnce'ye yaptığı açıklamada Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.
"Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferi için de girişimlerini sürdürüyor.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar