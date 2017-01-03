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Ve transfer dönemi resmen başlıyor..

Tarih03 Ocak 2017 , 10:31

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Ve transfer dönemi resmen başlıyor..

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.

2016-2017 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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