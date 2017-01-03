- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ve transfer dönemi resmen başlıyor..
03 Ocak 2017 , 10:31
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.
2016-2017 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar