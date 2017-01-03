Yasin neden kadro dışı kaldı?

Florya’da sabır taşı çatladı, Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı. Galatasaray yönetimi, ligin ilk yarısında 8 gol atmasına karşın Yasin’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Bu kararı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu ortak verdi. Peki Yasin Öztekin neden kadro dışı bırakıldı?

O KIRMIZI BARDAĞI TAŞIRDI

1- Yasin ve menajeri özellikle futbolcunun gol attığı her hafta G.Saray yönetiminden zam talep etti. Son olarak Yasin’in menajeri, 1.1 milyon Euro garanti ücret alan oyuncusunun maaşına yüzde 100’e yakın artış istedi. Olumsuz yanıta karşın ısrarı sürdürdü.

2- Yasin’in disiplinsiz davranışları uyarılara rağmen devam etti. Sarı kırmızılı futbolcu, eski alışkanlıklarını değiştirmedi. Teknik direktör Riekerink’e karşı rahatsız edici tavırlarda bulundu.

3- Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü sorumsuz ve disiplinsiz kırmızı kart bardağı taşırdı.

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