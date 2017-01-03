Yılın sürprizi Miroslav Stoch'tan

Fenerbahçe'de geleceği henüz belli olmayan Miroslav Stoch, baba olacağının müjdesini sosyal medyadan verdi.

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağının müjdesini verdi.



Sevgilisi Pauli Bedzetiova'nın karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Stoch böylece yenil yılın da ilk müjdesini takipçileri ile paylaşmış oldu. Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi Pauli Bedzetiova kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyordu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Miroslav Stoch 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. "Baba" olacağının müjdesini veren Stoch'un ikinci yarı performansı merak konusu.