60 milyona mal oldu!

34 yaşındaki Hamit Altıntop’un 4.5 sezonluk Galatasaray macerası dün itibariyle sona erdi. Sarı-Kırmızılılar tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 850 bin Euro karşılığında fesh etti. Cim Bom’da 89 maça çıkan Hamit’in maliyeti; maaşı, maç başıları ve bonservisiyle beraber 60 milyon TL'yi aştı.

2012-2013 sezonu başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’den transfer edilen Hamit Altıntop’un sözleşmesi dün itibariyle fesh edildi. Bu sezon başında kulüple yeni mukavele yapan ve 1.6 milyon Euro garanti ücrete imza atan 34 yaşındaki futbolcuya, 850 bin Euro fesih ücreti ödenecek.

Hamit, Galatasaray’daki ilk iki sezonunda yıllık 2.9 milyon Euro, ondan sonraki iki sezonunda da yıllık 2 milyon 750 bin Euro sabit ücret kazanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Hamit, bu sezona iddialı başlasa da fiziksel olarak Süper Lig seviyesinin çok gerisinde olması ve yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Tuzla yenilgisi sonrası rakip takım yönetimiyle çektirdiği fotoğraflar da camiadan büyük tepki çekmişti.

Hamit’in bu ayrılık sonrası Almanya’ya döneceği ve burada antrenörlük deneyimine adım atmak istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncuya şimdiden bazı alt lig kulüplerinin transfer teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında.