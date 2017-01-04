"Aatif ve Yasin neden olmasın?"

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’un İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, transfer çalışmaları ve Tomas Necid’in geleceği hakkında özel açıklamalar yaptı.

Yeşil-beyazlı yönetici, terör olaylarının üzücü olduğunu ancak kötü günlerin geride kalacağına inandığını da ifade etti.

İlk olarak ara transfer döneminde ihtiyaçlar ve kulübün menfaatini ön planda tuttuklarını anlatan Ademoğlu, ”Biz yönetim ve teknik heyet olarak çalışma yapıyoruz. Öncelikle yollarımızı ayıracağımız oyuncular, sakat oyuncular var. Taraftarlarımızı mutlu edecek olan transfer nedir, buna bakacağız. Başkan ve transfer komitesi olarak çalışmalarımızı pazartesi gününe kadar sürdüreceğiz. Belli şeyleri biliyoruz ama bilmediklerimiz de var. Önce bazı oyuncuları elden çıkarmamız gerekiyor.” dedi.



Türkiye’de altyapı problemi olduğuna dikkat çeken Ali Ademoğlu, ”Futbol okullarını beceremedik. Futbolda başka bir şey olacaktık. 2 transfer yaparsınız taraftar mutlu olur. Ama altyapıdan olsa farklı olurdu. Maalesef dış transfere bağımlı oluyorsunuz. Bazı takımlarla aramızda farklılıklar var. Hem tercih hem de ekonomik anlamda zor iş. Bugün Barcelona ve Real bunu yapıyor. Ama futbol bir temaaşa ise değişik oyuncular ve heyecan istiyor taraftar. Biz de bu heyecanı yaşatmak istiyoruz ama ekonomik şartları görmeden hareket edemeyiz. Saygın ve örnek işler yapmak istiyoruz. Ali Ay ve yönetimi iyi anılmalı. Yoksa biz de borç yapabiliriz. Ama sonrasını hesap etmek gerekiyor. Borçlanmayalım demiyorum. Karşılığı varsa korkmayın. Aatıf’ı alın, o alın, bunu alın diyorlar. Avrupa’da transfer işleri başka. Hamza hoca önderliğinde scout çalışması yapılıyor. Sağ bek, stoper, kanat ve forvet ihtiyacımız var. Taraftar da biliyor eksikleri. En iyisini yapmamız lazım.” açıklamasını yaptı.



Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Ademoğlu, golcü futbolcu Tomas Necid’in geleceği hakkında ise ”Necid ile yollarımız bizim açımızdan ayrıldı gibi görünüyor. Ama karşı tarafın düşüncesi de önemli. Necid baktığınızda müthiş insan. İnanılmaz beyefendi biri. Ama uyum çok önemli. Maalesef hocamızın sistemine uyum sağlayamadı. Bazen bunlar olabiliyor. Yoksa milli bir futbolcu bu Necid” dedi.



YASİN ÖZTEKİN VE AATIF?

Ademoğlu, "Transferde her şeye açığız. Ön yargılı değiliz. Yarın yola çıkacağız. Biz bir takımız ve aileyiz. Bizler bireysel tercihlerimizi ortaya koyuyoruz ama toplantıda ortak bir fikir alıyoruz. Yasin Öztekin kaliteli bir futbolcu. Şahsi olarak söylüyorum. Neden olmasın diyebiliriz. Fenerbahçe’de oynayan Aatif için de neden olmasın diyebiliriz. Kaliteli oyuncular. Ama başkanımız ve yöneticilerimizin görüşü önemli” diyerek açıklamalarını tamamladı.