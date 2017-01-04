"Advocaat beni değiştirdi"

Josef De Souza, Advocaat’ın kendisini sürekli motive ettiğini belirterek, “Benden ileri çıkmamı, yeteneklerimi sergilememi istedi. Beni başka bir oyuncu haline getirdi” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu, Pereira’nın ayrılmasının ardından bir süre gözden düşmüş, formasını kaptırmıştı. Ancak sonradan takımın vazgeçilmezi haline gelen Josef De Souza, yaşadığı süreci anlattı.

Dick Advocaat’ın kendisini motive ettiğini belirten Sambacı, “Takımdan gönderileceğim iddia ediliyordu. Hocamız ise gelip bana, ‘Sen bu takıma büyük şeyler katacaksın’ dedi.

Benden daha fazla ileri çıkıp, yeteneklerimi sergilememi ve geçtiğimiz sezonki oyun stilimi unutmamı istedi, goller beklediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Josef, hocasının dediklerini harfiyen uygulamaya çalıştığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Sonunda kazanan ben ve takımım oldu. Advocaat beni başka bir oyuncu haline getirdi” dedi. Brezilyalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında daha iyi işlere imza atıp, şampiyonluğa uzanacaklarını sözlerine ekledi. (Fanatik)