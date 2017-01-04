Advocaat ile gelen büyük değişim!

Geçen sezon ortalama maç içinde 3200 metre sprint mesafesi kat eden sarı-lacivertli takım, bu sene aynı dönem içinde 6800 metreye kadar çıktı. Teknik Direktör Dick Advocaat’ın oyuncuların fizik kapasitesini bir hayli yukarı çekmesi bu gelişmede önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, geçen sezona göre fiziksel açıdan çok daha iyi seviyeye ulaştı. İlk yarının ortasından bu yana takımın yakaladığı çıkışta, artan fiziksel kapasitenin önemi çok büyük oldu.

Geçen sezon Pereira’nın bu çalışmaları yaptırmaması, sağlık ve kondisyon ekibini yok sayması sebebiyle sarı-lacivertliler ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Portekizli hocanın aksine Dick Advocaat, bu iki ekibe de tam yetki verdi. Bunun sonucunda da Fenerbahçe’nin sahada kat ettiği mesafeler arttı.

Hatta daha da önemlisi sprint mesafeleri (21 km üzeri yapılan koşular) iki katını geçti. Bu koşuları yapmak ve arttırmak için takımın fiziksel kapasitesinin çok iyi olması gerekiyor. Geçen sezon ortalama maç içinde 3200 metre kat eden takım, bu sene aynı dönem içinde 6800 metreye kadar çıktı.

Daha hızlı

Bu sayede sarı-lacivertli takım daha çok koşmanın yanısıra daha da “hızlı koşmaya” ve oynamaya başladı.

Sezon başı kampında fiziksel çalışmalar yapmamasına rağmen Advocaat, takımın çalışma düzenini tamamen değiştirmişti. Milli takım aralarında yapılan doğru yüklemelerle takımın fiziksel değerleri üst seviyelere geldi. Böylelikle teknik heyet saha içindeki taktik anlayışı da daha iyi yansıtabildi. İkinci yarı öncesi de bu çalışmalar Antalya kampında devam edecek. (Milliyet)