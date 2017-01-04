Alanyaspor Fransız avında!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle isminden sıklıkla bahsettiren Antalya temsilcisi devre arasında boş durmuyor.

İlk olarak Gençlerbirliği oyuncusu Michel Landel ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Turuncu-Yeşilliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Romain Amalfitano ile dirsek temasında.

Amalfitano ile görüşmelere başlayan Alanyaspor yönetiminin birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Fransız oyuncu bu sezon Dijon'da 12 maçta görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.