Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor Fransız avında!

Tarih04 Ocak 2017 , 12:04

Yorum
Alanyaspor Fransız avında!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle isminden sıklıkla bahsettiren Antalya temsilcisi devre arasında boş durmuyor. 

İlk olarak Gençlerbirliği oyuncusu Michel Landel ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Turuncu-Yeşilliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Romain Amalfitano ile dirsek temasında.

Amalfitano ile görüşmelere başlayan Alanyaspor yönetiminin birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Fransız oyuncu bu sezon Dijon'da 12 maçta görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me