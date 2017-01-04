Albers, Çin iddialarını doğruladı!

AJANSSPOR- Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'ten flaş Çin açıklaması.

İtalyan basınına konuşan Albers, iki Çin kulübünün Sneijder'i istediğini doğrularken, "Ama hala Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Galatasaray ile iletişime geçmişler ancak henüz bize ulaşan resmi bir teklif yok" dedi.

"Bu transferin ocak ayında gerçekleşme ihtimali var mı? sorusuna Albers şöyle yanıt verdi: "Neler olacağını göreceğiz. 7.5 milyon Euro'yu getiren kulüp onu transfer edebilir. Şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var."

Çin'den gelecek teklifi değerlendireceklerini belirten Sneijder'in menajeri, "Vereceğimiz kararda teklifin içeriği önemli. Wes şu anda Galatasaray'da mutlu, İstanbul'u seviyor. Kulüpten ayrılmasını gerektirecek bir durum yok" şeklinde konuştu.

Dün ilk olarak Voetbal Internatonal'in duyurduğu haberde Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan ile bir Çin ekibinin Sneijder için devrede olduğu iddia edilmişti.

Sneijder'in annesi Sylvia da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun İstanbul'dan ayrılması için dua ettiğini ifade etmişti.