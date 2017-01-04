Antalyaspor'dan o isme teklif!

AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Gineli sağ kanat Lass Bangoura için teklif yaptı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 24 yaşındaki Bangoura için 4 takımdan teklif geldi.

Fransa Ligi ekibi Bordeaux ve Ukrayna Ligi ekibi Dinamo Kiev'in yanı sıra Antalyaspor'un da Bangoura için teklif yaptığı belirtildi. Bu 3 kulübün de sezon sonuna kadar sözleşmesi sona erecek olan Bangoura'yı kiralamak istediği kaydedildi.

Öte yandan adı açıklanmayan bir Çin kulübünün ise Gineli oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek istediği vurgulandı.