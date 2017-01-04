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Antalyaspor'dan o isme teklif!
04 Ocak 2017 , 21:27
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AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Antalyaspor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Gineli sağ kanat Lass Bangoura için teklif yaptı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 24 yaşındaki Bangoura için 4 takımdan teklif geldi.
Fransa Ligi ekibi Bordeaux ve Ukrayna Ligi ekibi Dinamo Kiev'in yanı sıra Antalyaspor'un da Bangoura için teklif yaptığı belirtildi. Bu 3 kulübün de sezon sonuna kadar sözleşmesi sona erecek olan Bangoura'yı kiralamak istediği kaydedildi.
Öte yandan adı açıklanmayan bir Çin kulübünün ise Gineli oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek istediği vurgulandı.
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