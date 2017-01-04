Başkent ekibinin yeni stoperi!

-AJANSSPOR

Gençlerbirliği Luccas Claro'yu transfer etti. Claro için bonservis ödemeyen Başkent ekibi, oyuncuyu 2.5 seneliğine renklerine bağladı.

Bu sezon Brezilya Serie A'da oynadığı 23 maçta 2 gol atan Brezilyalı stoper, %79 top kapma oranıyla ön plana çıktı. Girdiği hava topu mücadelelerinin %58'inde başarılı olan Claro, 96 kez topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı ve 8 kez sarardı.

25 yaşındaki Luccas Claro kariyerinde sadece Coritiba formasını terletti.