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Başkent ekibinin yeni stoperi!

Tarih04 Ocak 2017 , 14:30

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Başkent ekibinin yeni stoperi!

-AJANSSPOR

Gençlerbirliği Luccas Claro'yu transfer etti. Claro için bonservis ödemeyen Başkent ekibi, oyuncuyu 2.5 seneliğine renklerine bağladı.

Bu sezon Brezilya Serie A'da oynadığı 23 maçta 2 gol atan Brezilyalı stoper, %79 top kapma oranıyla ön plana çıktı. Girdiği hava topu mücadelelerinin %58'inde başarılı olan Claro, 96 kez topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı ve 8 kez sarardı.

25 yaşındaki Luccas Claro kariyerinde sadece Coritiba formasını terletti.

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