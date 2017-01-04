Batuhan'a Süper Lig'den talip!

Bir dönem Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giyen Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz, yeniden büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bu sezon 14 maçta 5 gol, 1 asist üreterek eski günlerine dönüş sinyalleri veren yetenekli forvet ile Adanaspor’un ilgilendiği ortaya çıktı.

Akdeniz ekibinin yıldız oyuncu ile söz kestiği ve Şanlıurfaspor ile karşılıklı anlaşarak ayrılması durumunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Batuhan ile 2 Süper Lig takımımın daha dirsek temasında olduğu kaydedildi. (Fanatik)