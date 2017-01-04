Hırvatistan'ın Novi List gazetesi muhabiri Ivan Volaric, Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic hakkında Skorer'e bilgi verdi. Gazetesi adına Rijeka takımını takip eden Volaric, 23 yaşındaki genç stoper için iddialı ifadeler kullandı, "Hırvatistan'da kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi oyuncusu" dedi.

Hırvat gazeteci şunları söyledi:

Hırvatistan'ın yeni Vida'sı

"Genç yaşına karşın tecrübeli bir isim.Hırvatistan genç milli takımlarının ardından A milli takıma da çağrılmaya başlandı. Kovac tarafından ilk daveti almasının ardından son zamanlarda da milli takıma çağrılıyor. Şu an milli takımda genelde yedek kulübesinde oturuyor ama ilerde ilk 11 oynayacağı kesin. Çünkü Hırvatistan'da kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi oyuncusu. Oyun stili, Dinamo Kiev'in Hırvat milli futbolcusu Domagoj Vida'yı andırıyor.

'Hava toplarında çok etkili'

En önemli özelliği, 1.88'lik boyuyla hava toplarındaki başarısı. Bir de oyunu iyi okuyan bir oyuncu. En önemli handikabı ise çok seri değil, biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Ancak oyun konusundaki bilgisiyle bu eksiği kapıyor ve hiç hissettirmiyor.Kesici özelliği ve yer tutuşuyla savunma becerisini gösterirken, özellikle duran toplarda ileri çıkışlarıyla kafa golleri bulur.

'Beşiktaş geleceğe yatırım yaptı'

Karakter olarak yumuşak ve sakin bir isimdir. Takım uyumu ve arkadaşlarıyla geçimi iyidir. Futbolu iş olarak gören, profesyonel yaklaşımdaki oyunculardandır. Çalışkandır. Çalışmayı ve kendisini geliştirmeyi sever. Bence Beşiktaş çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Aynı zamanda geleceğe de yatırım yaptı".

Başakşehir'e karşı parladı

Matej Mitrovic sezon başında İstanbul'da top koşturdu. Temmuz ve Ağustos aylarında Rijeka ile Başakşehir'in Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya geldikleri maçların ikisinde de 90'ar dakika sahada kalan oyuncu, futboluyla beğeni topladı. Hırvat ekibi o turda Başakşehir'e iki maçta da yenilmemesine rağmen elenmişti. İsitanbul'daki ilk maç 0-0 biterken, Hırvatistan'daki rövanş 2-2 sona ermişti.

İlk resmi maçında gol attı

Dünya Kupası elemelerinde grupta yer alan Hırvatistan'ın kadrosunda bulunan Matej Mitrovic, ilk resmi maçına Ekim ayında Kosova karşısında çıktı. Bu maçın ikinci yarısında Corluka'nın yerine oyuna dahil oldu ve 68. dakikada bir de gol attı. Üç gün sonraki Finlandiya maçında ise ilk 11'de 90 dakika forma giydi. İzlanda maçının kadrosuna da alınan ancak kulübede bekleyen genç stoperin, Eylül ayında oynanacak Türkiye maçında da Hırvatistan kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Schildenfeld ile doğan fırsat

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic'e milli takım kariyerinin yolunu açan ismin de eski bir Beşiktaşlı olması dikkat çekti. 2014'te teknik direktör Niko Kovac, Gordon Schildenfeld sakatlanınca, Arjantin ile yapılacak hazırlık maçının kadrosuna Mitrovic'i çağırdı ve ilk kez milli olma heyecanı yaşadı. Tangocuları 2-1 yendikleri maçta, kısa bir süre de olsa oynama şansı bularak ilk kez milli formayı giydi. Dünya Kupası elemelerine teknik direktör Cacic tarafından çağrılması da, sakatlanan Dejan Lovren'in yerini doldurmak içindi ancak bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi.