Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş resmen açıkladı!

Tarih04 Ocak 2017 , 16:11

Yorum
Beşiktaş resmen açıkladı!
İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş Futbol AŞ, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. 

Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih