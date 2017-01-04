Bu akşam geliyor!

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği, Oleksandr Karavayev'in bu akşam saat 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Zorya forması altında gösterdiği performans ve Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlardaki etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekibin transfer listesine giren Oleksandr Karavayev'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Karavayev için bu kulüple görüşen ve transferi bitiren Fenerbahçeli yöneticiler, 24 yaşındaki futbolcuyu 6 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmeyi planlıyor.