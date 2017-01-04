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Bu akşam geliyor!
04 Ocak 2017 , 15:15
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Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği, Oleksandr Karavayev'in bu akşam saat 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Zorya forması altında gösterdiği performans ve Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlardaki etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekibin transfer listesine giren Oleksandr Karavayev'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Karavayev için bu kulüple görüşen ve transferi bitiren Fenerbahçeli yöneticiler, 24 yaşındaki futbolcuyu 6 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmeyi planlıyor.
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