''Bu ceza hukuksuz''

Galatasaray'ın süresiz kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin, yönetimle temasa geçip kararın çok ağır olduğunu belirterek af istedi. Sarı-kırmızılı oyuncunun menajeri Önder İnce, Galatasaraylı idarecilerle temas kurup, Yasin'in bu duruma çok üzüldüğünü belirtip derdini anlatmak istediğini iletti. Sarı-kırmızılı yönetim de adaletsizlik olmaması adına tepkili olsa da Yasin'in savunmasını almaya karar verdi.

AF SÖZ KONUSU DEĞİL

Galatasaray yönetiminin, Yasin'i dinleme kararı alsa da cezadan vazgeçmeye niyeti olmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Yasin Öztekin'e 128 bin Euro para cezası kesildi. Asla bu cezanın geri dönüşü yok. Af gibi bir durum şu anda söz konusu değil, adaletsizlik olmaması adına bu yönde karar verdik. Yasin'in yaptığı büyük yanlışlar var" ifadelerini kullandı.

ADANASPOR MAÇININ CEZASI DA EKLENDİ

Kadro dışı bırakılan Yasin'e kesilen 128 bin Euro'luk cezanın geçmişi de kapsadığı ifade edildi. Cezanın 50 bin Euro'su daha önce ertelenen Adana maçından kalma... 8 bin Euro'su ise 50 bin Euro'nun faizi... Cezanın geri kalan 70 bin Euro'luk kesiminin ise kupada gördüğü kırmızı kart yüzünden olduğu belirtildi.

CEZANIN HUKUKSUZ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Yönetimden af isteyen Yasin avukatını da devreye soktu. Savunması alınmadan karar verildiği için cezanın hukuksuz olduğunu kulübe iletti ve 128 bin Euro'nun iptal edilmesini istedi. 1.1 milyon Euro kazanan Yasin kazandığı paranın yüzde 10'undan fazla cezanın kesilemeyeceği bilgisini paylaştı.

KULÜPTEN 405 BİN EURO ALACAĞI VAR

Bu sezonki başarılı performansına karşılık Tuzlaspor karşılaşmasının ardından bir kez daha kulüp yönetimi ile bir anda karşı karşıya kalan Yasin Öztekin, tahsil edemediği 3 aylık alacağı olan 405 bin Euro'nun 65 bin Euro'yu bulan faizi için Galatasaray'a dava açma haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi.

PEREİRA'NIN İLK İCRAATI

Rubin Kazan'ın listesinde yer alan Yasin Öztekin'e Almanlar da talip oldu.Alman Kicker dergisi, 1860 Münih'in yeni patronu Hasan İsmaik tarafından eline 100 milyon Euro'luk bir bütçe verilen Vitor Pereira'nın ilk transferinin Yasin Öztekin olacağını iddia etti..

(Sabah)