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Can Arat yolcu!

Tarih04 Ocak 2017 , 21:14

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Can Arat yolcu!

AJANSSPOR - 2014-2015 sezonunun devre arasında Antalyaspor’a transfer olan ancak takımda istediği şansları bulamayan tecrübeli savunma oyuncusu  Can Arat ile yollar ayrılıyor.

Can Arat'ın, 2. Lig ekiplerinden Sarıyer ile presnip anlaşmasına vardığı ve transferinin detaylarının ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi. 

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