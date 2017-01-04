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Egemen Korkmaz geri döndü!
04 Ocak 2017 , 11:35
AJANSSPOR- Medipol Başakşehir, İsviçre'nin FC Wil 1900 takımından ayrılan Egemen Korkmaz'ı renklerine bağladı.
Deneyimli savunmacı İstanbul ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar 600 bin TL alacak olan Egemen Türkiye'de daha önce Balıkesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.
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