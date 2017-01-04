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Emenike için Çin pazarlığı!
04 Ocak 2017 , 10:03
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- Spor Toto Süper Lig
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Emmanuel Emenike'den kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Rus kulüplerinden gelen tekliflere sıcak yaklaşmış ancak yıl- dız futbolcuyu ikna edememişti. Emenike'yi Rusya'ya gitme konusunda ikna edemeyen Fenerbahçe'nin Çin pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin kulüpleriyle çalışan ünlü menajerlerle Emenike konusunda görüşen Sarı-lacivertliler, eğer bunu başarabilirse hem yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satmış olacak hem de sorunlu bir futbolcudan kurtulmuş olacak. Emenike'nin de iyi para kazanacağı için Çin'e sıcak baktığı öğrenildi. (Takvim)
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