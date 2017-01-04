Ersun Yanal bu 11'i hedefliyor!

Sezon başındaki transferler tutmayınca çözümü yeni takviyelerde bulan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına bambaşka bir çehreyle çıkacak. Özellikle savunma hattını tamamen değiştiren Bordo-Mavililer, orta saha ve forvet konusunda da nokta atışı yapıp eksiklerini giderecek.

Trabzonspor’da gündem yine transfer... Sezon başında yaptığı takviyelerde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve bu nedenle çözümü yine kadro değişiminde bulan Bordo-Mavililer, neredeyse her mevkide bambaşka bir kimlikle taraftarının karşısına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezonun ikinci yarısıyla beraber savunmada büyük bir revizyona gitmesi ve geri dörtlüyü, Pereira-Durica-Serdar Taşçı ve Mas’tan oluşturması bekleniyor. Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok, bu noktada deneyimli hocanın alternatifleri olacak.

Forvet olmazsa olmaz

Orta sahaya da Mehmet Ekici’nin gitmesine kesin gözüyle bakıldığı için transfer planlanıyor. Osmanlıspor’a Ndiaye için teklif yapan Bordo-Mavililer, yıldız oyuncunun Trabzonspor forması giymesine inanıyor. Eğer bu beklenti karşılanırsa Karadeniz temsilcisi skor üretme konusunda da elini güçlendirmiş olacak ama yine de forvet transferi kaçınılmaz. Bu nedenle de hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Listede halen Rodallega, Niasse, Ömer Şişmanoğlu gibi isimler ön planda duruyor.

Gidecekler için kritik günler

Trabzonspor’un özellikle savunma bölgesine yaptığı takviyeler mevcut yapıdaki rekabeti de katladı. Karadeniz ekibinde sol bekte şu an formaya 4 aday söz konusu. Mas, Mustafa Akbaş, İbanez ve Güray arasında yeni transferin şansı elbette çok daha yüksek olacak. Bu durumda Yanal’ın savunmanın solunda Güray’ı gözden çıkarabileceği, ancak İbanez’e gelebilecek sürpriz bir teklifin işin yönünü değiştireceği de değerlendirmeler arasında. En az 1 forvet takviyesi planlayan Trabzonspor’da bu hamlenin gerçeğe dönüşmesi durumunda N’Doye, Ramil ya da Muhammet Demir’den de vazgeçme ihtimali belirecek.

Ersun Yanal çok umutlu

Bordo-Mavililer’in hocası Ersun Yanal, yapılan transfer hamlelerinden dolayı mutlu ve gelecekten de umutlu. Ligin ikinci yarısında sadece kadro anlamında değil, futbol ve sonuç açısından da bambaşka bir Trabzonspor izlettirecekleri iddiasında bulunan Trabzonspor’un teknik direktörü, “Tabii ki tüm sıkıntıyı transfere bağlamak mümkün değil. Ancak eksiklerimizi bu ara dönemde gidermiş olmamız hem rekabeti artıracak hem de kaliteyi. Bizden beklentileri, Trabzonspor’un Trabzonlular için ne demek olduğunu her zaman bilen bir teknik adam oldum. Bu noktada en kısa zamanda taşlar mutlaka yerine oturacak. Taraftarlarımız bu takıma sahip çıksın. Trabzonspor onların takımı, ne kadar sevdiklerini de biliyorum ve göstermelerini istiyorum” mesajlarını paylaştı.

Hamidou Traore’de sına doğru

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen Bordo-Mavililer, ikinci yarıya bambaşka bir Trabzonspor olarak giriş yapmak istiyor. TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor’da forma giyen Hamidou Traore’ye kancayı takan Trabzonspor, hem ilk 11 olarak hem de yedek kulübesini sağlama almak açısından Malili futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Gakgoşlar’da en çok dikkat çeken isim olan 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 15 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Mali U20 Milli Takımı’nda forma giyen Traore, A Milli Takım’da da görev aldı. Orta sahada çift yönlü oynayan Traore, hem hücuma hem de savunmaya yaptığı katkı ile fark yaratıyor. Mali konuda sıkıntı çeken Elazığspor’un, Hamidou Traore’yi devre arasında bir kulübe satmayı düşündüğü ve gelecek para ile borçların bir bölümünü kapatmayı hedeflediği öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni 11'i:

Onur, Durica, Pereira, Serdar Taşçı, Mas,Okay, Onazi, Castillo, Aatıf, Ndiaye, Rodallega