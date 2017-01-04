"Eto'o konusunda sıkıntı yok"

Trtspor'un Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer'in verdiği bilgiye göre Eto'o konsunda hiçbir sıkıntı yok.

İşte Günayer'in verdikleri bilgiler

1) Beşiktaş ile Eto'o arasında hiçbir sıkıntı yok.. Her konuda anlaşma tamam..

Yarın kulüpler ilk kez resmî olarak görüşecek..



2) Başkan Fikret Orman, Antalya'ya geliyor..

İlk resmî teklif olacak..

Rakam + takasta kullanılacak isimler konuşulacak..



3) Ömer Şişmanoğlu takasta düşünülen isim..

Antalyaspor 2 isim istiyor..

Kerim Frei 2.isim olmayı kabul etmedi..