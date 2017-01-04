Fenerbahçe'ye Barça modeli!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezonun ikinci yarısında kafasındaki asıl sistem olan 4-3-3'e dönüş yapacak. Sezon başında denediği ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından vazgeçmek zorunda kaldığı sistemin kilit noktası, orta sahadaki ofansif oyuncu eksikliğiydi. Trabzonsporlu MehmetEkici'nin transferinin noktalanması halinde bu sorun ortadan kalkacak.Mehmet Topal ve Josef'le birlikte Ekici orta sahadaki üçlüyü oluşturacak.



PASLARI DAĞITACAK

Çok koşan ve agresif bu üçlüde, güçlü ofansif yönüyle dikkat çeken Mehmet Ekici pas dağıtımını yapacak. Volkan Şen'den bir türlü istediği verimi alamadığı için istediği hızlı kanat organizasyonlarını oluşturamayan Advocaat, oyun kurucu olarak oynattığı Alper Potuk'u sol kanada çekecek.



BAMBAŞKA BİR TAKIM

Zaman zaman Sow da bu mevkide kullanılacak. Van Persie de ileri uçta gol arayacak. 4-3-3 sistemiyle hem topa daha çok sahip olmayı hem de çok pozisyona girmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam Barçavari bir takım izletecek. İlk yarıda oynadıkları maçların analizlerini çıkaran Advocaat, sistemin tüm eksik yönlerini oyuncularına ezberletecek.



Ligin ikinci yarısında herkesin bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğini söyleyen kurt hoca, “Oyuncularım artık beni daha iyi tanıyor, kendilerinden ne istediğimi de iyi biliyorlar. İkinci yarıda herkes daha farklı bir Fenerbahçe izleyecek. Oyun tarzımızda geliştirmemiz gereken noktalar var. Rakipten topu en hızlı şekilde kapıp, ayağımızda fazla tutmadan bir-iki dokunuşla daha hızlı hücuma çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.



Kaynak : AMK