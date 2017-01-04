- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fikret Orman'dan 'Akdeniz Akşamları'
04 Ocak 2017 , 23:08
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da Beşiktaş muhabirleri ile yemekte bir araya geldi.
Orman, yemeğe katılan sanatçı Haluk Levent ile de gecenin sonunda Akdeniz Akşamları şarkısını söyledi.
(Ajans Beşiktaş)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar