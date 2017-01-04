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Fikret Orman'dan 'Akdeniz Akşamları'

Tarih04 Ocak 2017 , 23:08

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da Beşiktaş muhabirleri ile yemekte bir araya geldi.

Orman, yemeğe katılan sanatçı Haluk Levent ile de gecenin sonunda Akdeniz Akşamları şarkısını söyledi.

(Ajans Beşiktaş)

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