Fikret Orman'dan 'Akdeniz Akşamları'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da Beşiktaş muhabirleri ile yemekte bir araya geldi.

Orman, yemeğe katılan sanatçı Haluk Levent ile de gecenin sonunda Akdeniz Akşamları şarkısını söyledi.

(Ajans Beşiktaş)