Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Galatasaray Ahmet Çalık'ta ısrarcı!

Tarih04 Ocak 2017 , 22:09

Yorum
Galatasaray Ahmet Çalık'ta ısrarcı!

Galatasaray yönetimi, Ahmet Çalık için ısrarcı davranıyor.

Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın, "4 milyon Euro dahi verseler Ahmet'i satmayı düşünmüyoruz" açıklamasına karşın milli stoperden vazgeçmiş değil.

Galatasaray kulübü yetkilileri, Ahmet Çalık için 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptıklarını, Gençlerbirliği kulübünün ise 3 milyon Euro istediğini ifade ediyor.

Ahmet Çalık'tan vazgeçmelerinin şu an söz konusu olmadığını ifade eden yöneticiler, "Biz Ahmet'i kadromuza katmak istiyoruz. Transfer görüşmeleri devam edecek. Henüz masadan kalkmadık" ifadelerini kullandı.

(NTV Spor)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me