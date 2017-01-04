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Galatasaray Ahmet Çalık'ta ısrarcı!
04 Ocak 2017 , 22:09
Galatasaray yönetimi, Ahmet Çalık için ısrarcı davranıyor.
Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın, "4 milyon Euro dahi verseler Ahmet'i satmayı düşünmüyoruz" açıklamasına karşın milli stoperden vazgeçmiş değil.
Galatasaray kulübü yetkilileri, Ahmet Çalık için 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptıklarını, Gençlerbirliği kulübünün ise 3 milyon Euro istediğini ifade ediyor.
Ahmet Çalık'tan vazgeçmelerinin şu an söz konusu olmadığını ifade eden yöneticiler, "Biz Ahmet'i kadromuza katmak istiyoruz. Transfer görüşmeleri devam edecek. Henüz masadan kalkmadık" ifadelerini kullandı.
(NTV Spor)
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