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Galatasaray'a Antalya'da soğuk duş!

Tarih04 Ocak 2017 , 15:13

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Galatasaray'a Antalya'da soğuk duş!

İçişleri Bakanlığı devreye girdi, Galatasaray Takım otobüsünün apron alanına geçmesine izin verilmedi.

Sarı kırmızılı takımın idarecileri, Antalya Havalimanı yetkililerine yazılı başvuruda bulunarak, İstanbul'dan gelecek futbolcuları alacak takım otobüsünün direkt aprona alınmasını istedi.

Ancak yapılan yazışmalar sonrasında Galatasaray'ın talebi reddedildi.

Reddetme gerekçesi olarak, havalimanlarında alınan yoğun güvenlik önlemleri gerekçe gösterildi. (Hürriyet)

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