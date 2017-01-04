Galatasaray'a güzel haber!

AJANSSPOR - Galatasaray, Yunanistan’da PAOK forması giyen Garry Rodrigues’i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Yunan ekibi, kadro dışı bıraktığı futbolcunun alternatifini ise Almanya’da buldu. PAOK’un, Bundesliga’da Wolfsburg forması giyen eski oyuncusu Vieirinha’yı yeniden renklerine bağlamayı düşündüğü iddia edildi.



Alman basınında çıkan haberlere göre; Vieirinha’nın hem sağ bek pozisyonunda hem de kanatta oynayabiliyor olmasının bir avantaj olarak görüldüğü belirtildi. PAOK’un bu transfer için yaklaşık 6 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkardığı da ifade edildi.



2012 yılından beri Wolfsburg’da oynayan Vieirinha, 110 maçta 4 gol atıp 18 gole imza atmıştı. Portekizli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2017 tarihinde bitecek. 1.72 boyundaki futbolcu, 25 kez de Portekiz Milli Takımı’nın formasını terletti.



Yunanistan’da Rodrigues tepkisi



Galatasaray’ın transfer etmek üzere olduğu gündemde olan Garry Rodrigues’in Türkiye’ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu Yunan basınında yazıldı. Öte yandan PAOK taraftarları, Garry Rodrigues’in takımdan ayrılmasının bir hata olacağını savunarak, taraftar sitelerinden bu gelişmeye tepki göstermişti.