Galatasaray'da Riva muhalefeti: Hesabını sorarız

Galatasaray Kulübü kongre üyesi Turgay Kıran, Riva ve Florya satışı için 500 milyon dolar yerine 500 milyon TL'nin telaffuz edildiğini belirterek bu fiyata satılmasının durumunda hesap soracaklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü kongre üyesi Turgay Kıran TRT Kent Radyo’ya telefonla bağlanarak Riva ve Florya arazilerinin satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kıran, Dursun Özbek yönetiminin Ekim ayındaki Olağanüstü genel kurulda Riva ve Florya arazilerinin satışından 500 milyon dolar gelir beklendiğini söylediğini, ancak şu anda 500 milyon TL telaffuz edildiğini belirterek, “500 milyon TL yaklaşık 125 milyon dolar eder. Bu para çok komik bir para, eğer bu paraya satış gerçekleşirse bunun hesabını sorarız” dedi.

Tüm Galatasaraylıların diken üstünde olduğunu vurgulayan ve yönetimden defalarca bu satış anlaşmasının bir metnini istediklerini dile getiren Turgay Kıran, “Sayın Dursun Özbek’in geleceği zor gözüküyor, üzülerek izliyoruz. Galatasarayın değerlerini birer birer kaybediyoruz, gerekirse satış gerçekleşmeden, imza toplar, olağanüstü genel kurula gideriz” diye konuştu.

(AMK Spor)