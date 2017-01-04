Galatasaray'ın ilgisini doğruladı!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın yanı sıra Premier League ekibi Swansea City'nin de gündeminde yer alan PSV Eindhoven'in kanat oyuncusu Luciano Narsingh, hakkında çıkan transfer iddialarını değerlendirdi.

Hollanda basınına konuşan 26 yaşındaki Luciano Narsingh, Galatasaray ve Swansea'nin kendisi ile ilgilendiğini doğrulayarak, "Bir ilgi olduğunu biliyorum, o nedenle bekleyip görelim. Transferimin gerçekleşmesini umuyorum, eğer olmazsa da PSV'de kalırım. Bu nedenle halen tedbirliyim" dedi.

PSV'de harika arkadaşları olduğunu vurgulayan kanat oyuncusu, "Harika takım arkadaşlarım var. Bu yakınlığı çok nadir bulabileceğinizi düşünüyorum ve herkesi özleyeceğimi tahmin ediyorum. Ancak aklımda, transferin gerçekleşmeme ihtimali de var. Bekleyelim ve görelim" diye konuştu.