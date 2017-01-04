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Gökhan ve Fabri'nin doğum günleri kutlandı

Tarih04 Ocak 2017 , 16:35

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Gökhan ve Fabri'nin doğum günleri kutlandı

Ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Fabricio Ramirez'in doğum günleri, takımın kamp yaptığı otelde kesilen pastayla kutlandı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, doğum günü kutlamasına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan ve Fabricio'ya yeni yaşlarında mutluluklar diledi.

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