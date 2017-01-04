- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gökhan ve Fabri'nin doğum günleri kutlandı
04 Ocak 2017 , 16:35
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Fabricio Ramirez'in doğum günleri, takımın kamp yaptığı otelde kesilen pastayla kutlandı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, doğum günü kutlamasına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan ve Fabricio'ya yeni yaşlarında mutluluklar diledi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar