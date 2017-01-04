Golcü oyuncunun menajeriyle görüştü!

Takıma katkı sağlayabilecek bir golcü arayışında olan Beşiktaş’ın Samuel Eto’o ile ilgilendiği daha önce doğrulanmıştı. Siyah-Beyazlılar, yıldız ismi renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Htspor’da Kartal Yiğit imzasıyla çıkan habere göre ; Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tecrübeli futbolcunun menajeriyle transfer konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer, futbolcunun Beşiktaş formasını giymek istediğini dile getirdi.



Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu transfere nokta koymak isteyen Fikret Orman ise menajere, ”Sezon başında da aynı sorunu yaşadık. Antalyaspor’un isteklerini aşamıyoruz. Onlar bu transfer karşılığında Necip Uysal ve Kerim Frei’ı istiyor. Bu şartlarda zor” karşılığını verdi.