Hem savunmacı hem golcü!

Galatasaray’ın transferinde büyük aşama kaydettiği ve bitirme noktasına getirdiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo adeta bir istikrar abidesi...

2015 yılının başında America Mineiro’dan Palmeiras’a geçen ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı, 22 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi... Son iki yılda 118 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu takımda en çok oynayan isim olarak dikkat çekti.

2016’da Palmeiras’ın tüm kupalarda oynadığı 65 resmi maçın 59’unda görev alan Vitor Hugo bu alanda da zirvede yer aldı. Bu sezon takımının attığı 16 kafa golünün 4’üne sahip olan Hugo, burada da ilk sırayı kimseye bırakmadı. 2016 yılında 5 gole imza atan Vitor Hugo, 21 gollü Gabriel Jesus, 12 gollü Alecsandro, 9 gollü Dudu ve 8 gollü Jean’den sonra 5.sırada kendine yer buldu.

Galatasaray’ın görevlendirdiği temsilci dün Palmeiras’la görüşmelere başladı. Futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sinin ise Sao Paulo’da olması sürecinde uzamasına neden oluyor. (Milliyet)