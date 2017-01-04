Her şey Aatıf'a bağlı!

Ara transferde üç büyük kulübün peşinden koştuğu Mehmet Ekici’nin, hafta sonuna kadar Fenerbahçe kampına katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulübe para kazandırarak gitmek istediğini açıklayan Ekici ile ilgili transfer görüşmelerini bizzat yöneten Başkan Muharrem Usta’nın sarı-lacivertli kulüp ile anlaştığı, ancak Aatıf Chahechouhe’nun ikna edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Fransa doğumlu Faslı oyuncunun İstanbul’dan ayrılmama yönündeki direncinin her iki kulüp yöneticileri tarafından kırılmaya çalışıldığı, Trabzonspor’dan alacağı ücret konusundaki pürüzlerin de ortadan kalktığı vurgulandı.

Fenerbahçe ile yıllık 1 milyon 400 bin liralık kontratı bulunan Aatıf’ın, bordo-mavili kulüpten daha yüksek bir ücret talep ettiği ancak uzlaşmanın sağlanabileceği ifade edildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da istediği Aatıf’ın artı para istemesi konusunda da son sözü başkan Usta’nın söyleyeceği, mali fair-play konusunda UEFA kriterlerini aşmak istemeyen Fenerbahçe’nin kabul edilebilir rakamı gözden çıkardığı, bunda da Advocaat’ın Ekici ile ilgili olumlu raporunun etkili olduğu belirtildi. (Milliyet)